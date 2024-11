Esplosione in villa vicino Roma, grave una donna

Esplosione nella notte in una villa ad Ardea, vicino Roma. I carabinieri della tenenza di Ardea e i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Orchidee per un'esplosione avvenuta nella dependance di una villa su unico piano che ha completamente danneggiato l'edificio, causando anche il crollo parziale di una parte del tetto della villa principale. Soccorsi un uomo 77enne, rimasto illeso e una donna, 62enne, trasportata con ambulanza presso in ospedale. Esplosione causata probabilmente dalla bombola del gas in cucina. L'area è stata messa in sicurezza e sequestrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA