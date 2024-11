Da filiale Roma Bankitalia serie di eventi educazione finanza

La filiale di Roma della Banca d'Italia si mette in prima fila per accrescere l'alfabetizzazione dei clienti delle banche e delle finanziarie ospitando, nel mese dell'educazione finanziaria, diversi eventi nella sua sede, lo storico "Palazzo di Vetro" di via XX Settembre.

In particolare è previsto un articolato programma di incontri per scuole, imprese donne e adulti, alcuni dei quali si svolgernano nella ex stanza di compensazione, non più utilizzata (la "Sala Eventi Roma") della propria sede.

Fra gli appuntamenti tre giornate dedicate alla formazione dei docenti di scuole elementari, medie e superiori nell'ottica di "formare i formatori". Inoltre percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ex percorsi alternanza scuola/lavoro. con più di 120 ragazzi studenti di licei e istituti tecnici - dal centro alla periferia - che impareranno per una settimana una delle numerose attività svolte da Banca d'Italia (dalla vigilanza alla ricerca economica, dal controllo sulla circolazione monetaria alla tutela dei clienti bancari).

Quest'anno verrà svolto anche un appuntamento on line per una scuola italiana all'estero (a Lima in Perù) che spiegherà a giovani oltreoceano cosa fa la Banca centrale in Italia.

Per le aziende è previsto il Progetto "Piccole imprese: conoscere per crescere", organizzato con Roma Capitale - Assessorato delle Attività produttive, e con il coinvolgimento della Regione Lazio, della Prefettura e dei centri antiusura per la prevenzione dell'eccessivo indebitamento e dell'usura.

Il 22 novembre infine l'incontro dedicato alla lotta contro la violenza economica sulle donne. che svolgerà nella sede.

L'idea è quella di dare spazio alle diverse voci (accademiche, istituzionali, sociali) che tratteranno il fenomeno sotto vari profili Per l'occasione, nell'atrio della Sede di Roma sarà posizionata una panchina rossa, come segno di partecipazione alle azioni di contrasto alla violenza sulle donne.



