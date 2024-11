Arriva il podcast Ansia 2.0, 'la nostra più potente alleata'

"Più ansia, più liberi: se da una parte l'ansia è sempre esistita ed è stata funzionale alla sopravvivenza, dall'altra, nelle sue manifestazioni estreme, sembra essere un disturbo di cui doversi liberare. Ansia, stress, depressione e fragilità psicologica sono per l'Organizzazione Mondiale della Sanità i disturbi più diffusi del XXI secolo. Eppure, nell'antico mito greco di Amore e Psiche è proprio il dio Pan (da cui il panico prende il nome) che salva la vita a Psiche quando sta per suicidarsi. In un tempo non lontano l'ansia era una reazione arricchente di fronte alla scoperta della libertà individuale. Era 'la vertigine della libertà'".

Cosa succederebbe se ritornassimo a considerare l'ansia, non solo un disturbo, ma anche la nostra più potente alleata? Lo si legge in una nota degli autori che danno appuntamento a venerdì prossimo 6 dicembre allo stand della Rai, dalle 11:00 alle 12:00, dove verrà presentato al pubblico di Più Libri più Liberi (a La Nuvola, a Roma), Ansia 2.0, un podcast originale RaiPlay Sound di Federica Mura e Luca Franco.

Interverranno con gli autori, il direttore artistico e responsabile di RaiPlay Sound Andrea Borgnino e la filosofa Maura Gancitano.

Ansia 2.0 è un podcast Raiplay Sound di Federica Mura e Luca Franco scritto da Federica Mura; direzione artistica: Andrea Borgnino; producer: Luca Franco; sound designer: Roberta Ginocchio; editor: Arianna Biagi.



