Giornata delle vittime della strada, 'in piazza a Roma per fermare la strage'

"Oggi a Roma, al sit-in organizzato dal Movimento dei Pedoni insieme ad altre associazioni per la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, per dire basta agli incidenti e alle vittime sulle strade. Un momento importante di condivisione e sensibilizzazione". Così il promotore della proposta di legge 'Lazio Strade Sicure', Alessio D'Amato, Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione.

"In questo giorno ricordiamo anche tutte le vittime della strada. Preghiamo per loro, per i familiari, e impegniamoci a prevenire gli incidenti". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus.

"Purtroppo, Roma e il Lazio sono maglia nera in Italia per numero di vittime e incidenti stradali; solamente ieri - osserva - nel Lazio ci sono state altre tre vittime. Una strage infinita che va fermata e su cui le istituzioni devono agire. Chiedo ancora una volta che venga discussa e approvata la proposta di legge 'Lazio Strade Sicure'".

"La giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada anticipa di pochi giorni l'approvazione del nuovo Codice, che ho voluto fortemente dopo decenni di attesa e dopo troppe tragedie. Siamo determinati a rendere le nostre strade più sicure, riducendo gli incidenti che spesso sono figli di distrazione o imprudenza. Nell'ultimo anno abbiamo ascoltato anche associazioni, enti locali, produttori automobilistici, esperti. Salvare vite è una missione che deve coinvolge tutti, ogni giorno. Chi non c'è più va omaggiato anche e soprattutto con i fatti". A scriverlo su X è il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini.





