Sassi contro due bus ieri sera alla periferia di Roma. Il primo episodio è accaduto in via di Rocca Cencia. Danneggiato un finestrino laterale. Poco dopo nella stessa via è stato lanciato un altro sasso dalla strada che ha colpito un altro mezzo, mandando in frantumi un finestrino e costringendo l'autista a interrompere la corsa. Non ci sono feriti. Indagano i carabinieri.



