Incendio dall'alba nello store inaugurato da una settimana

Un vasto incendio sta interessando dall'alba di oggi l'area di Pianeta Outlet, il mega store inaugurato appena una settimana fa sulla via Monti Lepini a due passi dal casello autostradale di Frosinone e dall'ex area Permaflex.

L'allarme è stato lanciato ai Vigili del Fuoco poco prima delle sei di questa mattina ed in questo momento stanno operando tre mezzi con le relative squadre. Sul posto anche la Polizia di Stato per le indagini sulle cause.

L'apertura del punto vendita, lo scorso fine settimana aveva mandato in tilt il traffico sull'arteria che collega Frosinone con Latina, determinando lunghissime code e rallentamenti.





