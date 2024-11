Traffico e Giubileo, Gualtieri ai ministeri 'più smart working'

Il commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri ha mandato oggi una lettera alle amministrazioni centrali e agli enti pubblici di Roma, invitandole a disporre il potenziamento dello strumento dello smart working per far fronte alla particolare situazione di traffico fino all'avvio delle celebrazioni giubilari, quando si concluderanno tutti i principali cantieri e le manutenzioni delle linee del trasporto pubblico. La comunicazione ha lo scopo di ottenere - si legge - "un significativo impatto sulla riduzione del traffico veicolare, anche attenuando i disagi su cittadini e lavoratori, nonché sulle attività produttive, ferma restando la disciplina del lavoro agile prevista dai singoli regolamenti e accordi in materia e fatti salvi i limiti organizzativi e le peculiari esigenze istituzionali di ciascuna".

In particolare, le Amministrazioni sono invitate ad autorizzare lo svolgimento del lavoro agile per due o più giorni alla settimana, per tutti i dipendenti le cui attività che non richiedano la presenza, "tenendo in considerazione prioritariamente la distanza dalla sede di lavoro e la complessità della mobilità e garantendo in ogni caso la corretta ed efficiente erogazione dei servizi ai cittadini".

Con lo stesso obiettivo di ridurre i disagi legati al traffico, è già stato sottoscritto un accordo quadro tra il Commissario straordinario per la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma e le organizzazioni sindacali e datoriali, al fine di promuovere e implementare il lavoro da remoto anche nel settore privato.



