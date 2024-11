Rogo in appartamento a Roma, ipotesi fiamme partite da stufa

Si sarebbe propagato verosimilmente da una stufa elettrica l'incendio divampato all'alba in un appartamento di via Pippo Tamburi nel quartiere Alessandrino a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Prenestina. L'abitazione è stata distrutta dal rogo, danneggiati parzialmente alcuni appartamenti limitrofi. Evacuato l'intero stabile composto da 28 famiglie e sul quale sono in corso tuttora verifiche sull'agibilità. La proprietaria dell'appartamento da cui sono divampate le fiamme, una 94enne romana, è stata trasportata in codice rosso con prognosi riservata al Policlinico Umberto I mentre altre due donne, la badante 58enne e una vicina di casa 91enne, sono state trasportate in codice giallo in ospedale.



