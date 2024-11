Opera Roma, sold out a Liegi per Giselle di Carla Fracci

Applausi e grande entusiasmo per étoile, primi ballerini, solisti e Corpo di Ballo del Costanzi all'Opéra Royal de Wallonie dove la Compagnia capitolina diretta da Eleonora Abbagnato ha debuttato il 14 novembre con Giselle per la coreografia di Carla Fracci ripresa da Gillian Whittingham. Il sold out fatto registrare dai mille spettatori della prima si ripeterà anche nelle quattro repliche previste fino al 17 novembre. Nei ruoli principali hanno danzato le étoiles Rebecca Bianchi (Giselle) e Alessandra Amato (Myrtha) e i primi ballerini Michele Satriano (Albrecht) e Claudio Cocino (Hilarion). La musica di Adolph Adam è affidata all'Orchestra dell'Opéra Royal de Wallonie diretta da Alessandro Cadario.

Il titolo, il più importante del repertorio classico romantico, è l'unico del genere nel cartellone della città della Vallonia. La volontà di dare sempre più spazio al grande repertorio di balletto è storia recente, grazie all'attuale direzione dell'Opera di Liegi, completamente italiana, con Stefano Pace direttore generale e artistico e Giampaolo Bisanti direttore musicale. "Una strada che ha incontrato facilmente quella intrapresa dal sovrintendente Francesco Giambrone, in cui la danza ha un ruolo centrale, tanto da essere stata protagonista di quattro tournée internazionali nella Stagione 2023/24 del Costanzi", dice una nota della fondazione musicale capitolina. Dopo esser stato portato con successo in Oman nel 2023, l'allestimento di Giselle dell'Opera di Roma ha dunque centrato l'obiettivo anche in Belgio.

Nella replica in programma il 15 novembre Giselle è interpretata dalla prima ballerina Marianna Suriano, che debutta nel ruolo. Al suo fianco, anche nella replica del 16 alle 20, i primi ballerini Claudio Cocino (Albrecht) e Federica Maine (Myrtha). Il 16, alle 15, un cast d'eccezione con tre étoiles: Rebecca Bianchi (Giselle), Alessio Rezza (Albrecht) e Alessandra Amato (Myrtha). Nel ruolo di Hilarion danzano rispettivamente Walter Maimone (il 16 alle 15) e Giacomo Castellana (alle 20).

Domenica 17 alle 15 in scena danzeranno gli stessi interpreti della prima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA