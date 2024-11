Omaggio a Ezio Bosso della Roma Tre Orchestra

Roma Tre Orchestra celebra con un concerto Ezio Bosso, celebre musicista e compositore che ha saputo fondere il linguaggio della musica classica con quello moderno. Ideato da David Romano, amico e storico collaboratore di Bosso, il tributo si terrà domenica 17 novembre alle 21 presso il Teatro Palladium a Roma, con un ensemble di soli archi diretto dal maestro Carlo Rizzari. All'evento sarà presente anche Tommaso Bosso, nipote del Maestro.

Il programma del concerto include alcune delle composizioni più significative di Bosso, in un viaggio attraverso la sua poetica musicale. Waves and Hopes rappresenta l'alternarsi delle intensità della vita, con un andamento ciclico che evoca il movimento delle onde. Sea Rain esplora la pioggia come simbolo di rigenerazione, dal cadere delicato delle gocce a un crescendo tempestoso. Il Concerto per violino e orchestra, noto anche come Esoconcerto, offre un dialogo emotivo tra solisti e orchestra, ispirato ai tre elementi simbolo della ricerca artistica di Bosso e che dividono l'opera in tre movimenti: Determinazione, Solitudine e Ribellione artistica. A chiudere, Under the Tree's Voices, una sinfonia che celebra la natura come fonte di ispirazione e saggezza.



