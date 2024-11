I vincitori italiani e americani del Premio The Bridge 2024

Il Comitato Esecutivo del Premio The Bridge annuncia i vincitori della IX edizione 2024 per le due categorie di narrativa e di saggistica Italiana e Americana.

Due i turni di votazioni delle quattro giurie, due italiane e due americane, composte da 15 membri ciascuna. I Vincitori Italiani sono per la Narrativa: Carmen Pellegrino, Dove la luce (La nave di Teseo) e per la Saggistica Carlo Vecce, Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo (Giunti Editore). I Vincitori Americani sono per la Narrativa Aaron Hamburger, Hotel Cuba, Harper Perennials (HarperCollins Publisher) e per la Saggistica Millicent marcus, Italian Film in the Present Tense (University of Toronto Press).

La cerimonia di premiazione sarà il 5 dicembre alle 17,30 nella sede del Centro Studi Americani in Via Michelangelo Caetani, 32, a Roma. Saranno presenti le autrici e gli autori vincitori, la direzione del Premio, rappresentanti delle giurie e delle Istituzioni che sostengono il Premio. Il 6 dicembre i quattro vincitori saranno protagonisti anche di un incontro alla fiera 'Più libri più liberi' di Roma, alle ore 12 alla Sala Giove, Nuvola Convention Centre.

Il Premio consiste in un contributo alle spese di traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa dei quattro libri che annualmente vengono proclamati vincitori. Le finalità sono quelle di favorire la conoscenza e incentivare la lettura di alcune tra le migliori e più recenti pubblicazioni sia di narrativa che di saggistica dei due paesi e di promuovere la diffusione della lingua italiana incentivandone la circolazione nel mondo editoriale e universitario americano.

The Bridge è ideato e curato da Maria Ida Gaeta che lo organizza sin dalla prima edizione con la collaborazione di Maria Gliozzi. L'Istituto Italiano di Cultura di New York e la Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Fuis) sono attualmente i principali e fondamentali sostenitori del Premio che si avvale anche della preziosa collaborazione dell'American Academy in Rome, del Centro Studi Americani di Roma e della Civitella Ranieri Foundation. A gennaio 2025 i due vincitori italiani e i due vincitori americani saranno protagonisti di un incontro dedicato al Premio nell'ambito della IV edizione del Festival Multipli Forti. Voci dalla letteratura italiana contemporanea che si svolge a New York dal 14 al 16 gennaio. In questa occasione saranno inoltre annunciate le candidature al Premio The Bridge per l'anno 2025.



