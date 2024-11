Canino, investito mentre aspetta l'autobus, è grave

L'incidente si è verificato questa mattina a Canino, in provincia di Viterbo.

Da quanto appreso sembra che un uomo sia stato investito da una macchina mentre aspettava l'autobus a una fermata sulla strada Castrense.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 e i carabinieri.

I sanitari vista la gravità delle ferite riportate dall'uomo, ne hanno disposto il trasporto con codice rosso in eliambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo.

Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute.



