Barbareschi, per il Csc proposta ufficiosa ma sarei pronto

"La guida del Centro Sperimentale? Me l'hanno proposta ufficiosamente, ma se la cosa divenisse ufficiale sarei ben lieto di questo incarico. Insegnare ai ragazzi è una cosa che mi manca nella vita". Lo dice all'ANSA Luca Barbareschi commentando le indiscrezioni che lo vedono proiettato alla presidenza del Csc.

"Ringrazio chi ha fatto il mio nome, so che sono stati più di uno anche tra i critici interpellati: ma il mio nome era stato fatto anche per altri incarichi, come alla Biennale, vediamo".

Nessun timore per l'eventuale impegno in un organismo finito al centro di polemiche. "Ho prodotto centinaia di film, fiction, ho diretto teatri, la pressione mediatica non esiste per me" dice l'attore, regista teatrale, conduttore televisivo e che dal 2008 al 2013 è stato anche deputato e che si dice dispiaciuto per le dimissioni di Sergio Castellitto.

"E poi - continua - al Centro Sperimentale di Cinematografia mi dovrei occupare della formazione di giovani: spero di poter lavorare con lo staff che è lì, non ho bisogno di portarmi portaborse o altri".

Al momento Barbareschi in coppia con Alessandra Tripoli è concorrente di "Ballando con le Stelle", lo show competizione di ballo condotto da Milly Carlucci.



