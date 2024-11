Viterbo, tre nuovi dirigenti in forza alla questura

Questa mattina il questore di Viterbo Luigi Silipo ha presentato alla stampa i nuovi funzionari della Polizia di Stato che nelle ultime settimane hanno rinforzato l'organico della Questura.

Il vicequestore Giuseppe Amoruso è il nuovo dirigente della divisione polizia amministrativa. Romano 57enne, laureato in giurisprudenza e scienze delle pubbliche amministrazioni, prima dell'incarico viterbese ha prestato servizio per oltre 15 anni a Roma e in altre città della penisola, ricoprendo vari ruoli di alto livello.

Il commissario capo Daniele Laderosa è il nuovo funzionario della divisione polizia anticrimine. 32 anni campano, laureato in giurisprudenza, prima di Viterbo era in forza alla questura di Roma e poi alla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e infine alla questura della Spezia dove ha ricoperto gli incarichi di dirigente dell'Ufficio Personale e dell'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale oltre che di vicecapo di gabinetto.

Infine, il commissario capo Roberto Proietti è il nuovo dirigente della squadra mobile. 32 anni originario di Pescara, laureato in giurisprudenza, prima di Viterbo era alla questura di Bolzano dove ha prestato servizio presso la divisione polizia amministrativa e l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.



