Un asino per i viali de La Sapienza 'contro le bugie'

"Il ministro Bernini racconta di un aumento del Fondo ordinario e delle borse di studio, ma mente: la verità sono 500 milioni di tagli a università e ricerca! Racconta di interventi contro la precarietà, mentre la riforma del preruolo rende strutturale il precariato. Racconta di 60.000 nuovi posti alloggio, mentre taglia i fondi per l'edilizia e regala ai privati i fondi PNRR.

Racconta di aver eliminato il numero chiuso a medicina, ma ha solo spostato la selezione in avanti peggiorando la situazione.

Racconta di volere la pace e tutelare la democrazia mentre coltiva rapporti con l'industria bellica, militarizza l'università e criminalizzare le lotte degli studenti!". A sostenerlo sono gli studenti di Cambiare Rotta che hanno sfilato nei viali dell'Università La Sapienza mostrando un somaro di cartapesta.

"La sfilata del somaro in Sapienza sta smascherando queste menzogne e mostrando il vero volto di un governo che ci nega il futuro. Domani saremo in piazza per lo sciopero studentesco nazionale, portando la nostra rabbia fino al Ministero dell'università e della ricerca, passando insieme agli studenti medi anche al ministero dell'Istruzione di Valditara. Dal 19 al 22 porteremo l'alternativa in Sapienza, per le elezioni dei rappresentanti degli studenti: cambiare l'università, conquistare un futuro!", concludono i ragazzi, che accusano la ministra Bernini di essere una "campionessa di testardaggine, impreparazione e diffusione di menzogne".



