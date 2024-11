Rapporto Arpa Lazio, miglioramento gestione rifiuti urbani

Il Lazio migliora sui rifiuti. Il trend della produzione dei rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata presenta nel Lazio un graduale e costante miglioramento nel quinquennio 2019-2023: queste sono le prime conclusioni fornite dal Rapporto "Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata nel Lazio - 2023" elaborato dall'Arpa Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio) che ha raccolto e analizzato i dati ufficiali dei Comuni della regione per metterli a disposizione di una platea diffusa e variegata, oltre che a supporto delle politiche ambientali regionali in un settore di grande rilevanza per l'economia circolare e la sostenibilità ambientale.

Principali risultati del Rapporto Su scala regionale si rileva una diminuzione della complessiva produzione di rifiuti urbani, passati da 2.966.932 tonnellate (t) nel 2019 a 2.845.272 t nel 2023, con una parallela flessione della produzione pro-capite (da 515,5 a 499,2 kg per abitante l'anno).



