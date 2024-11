La cinquina del Premio Mastercard Letteratura 2024

Sono state selezionate dalla giuria la cinquina e la terna delle opere finaliste alla quinta edizione del Premio Mastercard Letteratura e Premio Mastercard Letteratura Esordienti.

In cinquina sono entrati: Laura Forti con La figlia inutile (Guanda), Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio), Deborah Gambetta con Incompletezza (Ponte alle Grazie), Michele Mari con Locus desperatus (Einaudi) e Antonio Moresco con Canto del buio e della luce (Feltrinelli).

Nella terna del Mastercard Letteratura Esordienti: Emanuela Anechoum con Tangerinn (Edizioni e/o), Pier Paolo Di Mino con Lo splendore (Laurana editore) e Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa edizioni).

"Cinque libri importanti, fortemente letterari e dunque fortemente vicini alla vita, alle sue speranze, alle sue cadute, al caos che grazie alle parole degli scrittori prende una forma e un senso" dice della cinquina Marco Lodoli, presidente della giuria, che aggiunge rispetto alla terna degli esordienti finalisti: "anche i tre esordi sono tre porte che si aprono, tre modi nuovi di vedere e raccontare il mondo".

I vincitori saranno proclamati nel corso di Più Libri Più Liberi, la Fiera della Piccola e Media Editoria, sabato 7 dicembre alle ore 18.00 in sala Cometa. L'evento sarà visibile in diretta streaming sui canali social (Fb e Ig) della Fiera.

Saranno presenti alcuni membri della giuria, insieme ai finalisti e ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie selezionate dal Premio.

La giuria è composta da: Giulia Caminito, Andrea Carraro, Carlo D'Amicis, Donatella Di Cesare, Donatella Di Pietrantonio, Angelo Ferracuti, Maria Ida Gaeta, Filippo La Porta, Carlo Lucarelli, Annamaria Malato, Sebastiano Nata, Valeria Parrella, Sandra Petrignani, Roberto Saviano, Gianluigi Simonetti, Antonio Spadaro, Emanuele Trevi e Sandro Veronesi.

Il Premio Mastercard Letteratura nasce sia con l'intento di dare un riconoscimento ai migliori autori italiani, sia di finanziare progetti nel campo della solidarietà.

Al vincitore del Premio Mastercard Letteratura sarà assegnato un premio di 10.000 euro e gli verrà poi attribuito un ulteriore riconoscimento da destinare a progetti umanitari, del valore di 120.000 euro. La donazione verrà distribuita tra le organizzazioni umanitarie proposte e finanziate da Fondazione 153: Banco Alimentare, Busajo Ngo, Caritas, Progetto Rwanda e Save the Children.

Un terzo della somma andrà all'organizzazione scelta dal vincitore, dopo aver consultato gli altri finalisti, e i rimanenti due terzi saranno distribuiti in parti uguali tra le altre organizzazioni. I progetti finanziati dovranno mirare soprattutto al miglioramento delle condizioni di salute e di istruzione di bambine e bambini in condizione di povertà.

Infine, al vincitore del Premio Mastercard Letteratura Esordienti sarà assegnato un premio in denaro del valore di 3.000 euro.



