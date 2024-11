Federlazio, Sbordoni presidente dell'associazione delle pmi

Il consiglio generale della Federlazio ha eletto all'unanimità Alessandro Sbordoni presidente dell'associazione.

Avvocato, iscritto all'Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti Sbordoni è l'amministratore delegato di "Adamas RE srl" e "Adamas HF srl", aziende che operano attraverso la "NS Costruzioni s.r.l." negli ambiti della rigenerazione urbana, dello sviluppo del territorio e dei lavori pubblici. L'attività del gruppo, con un fatturato medio annuo di 45 milioni, si concentra nell'acquisizione, recupero e valorizzazione di aree e nella ristrutturazione, trasformazione e restauro di immobili ad uso abitativo, commerciale e direzionale.

Dal 2016 è presidente di "Federlazio Edilizia e Territorio" e dal 2020 è vice presidente di 'Confimi Industria Edilizia", a cui aderisce Federlazio.

"Le pmi sono una parte significativa del tessuto economico del nostro Paese, hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo cruciale nell'innovazione e nello sviluppo", ha detto Sbordoni e spesso "sono in grado di sviluppare prodotti e servizi innovativi grazie alla loro struttura snella, che permette di reagire rapidamente ai cambiamenti, spesso anticipandoli.

Possono, inoltre, sperimentare nuove idee proprio perché non hanno la lunga struttura verticistica che quasi sempre caratterizza le grandi aziende.

L'IA, la digitalizzazione migliorano il modo di fare impresa, ma non va dimenticato che le aziende sono fatte da persone, donne e uomini, che lavorano e che devono essere messi al centro, proprio per promuovere equità e stabilità sociale, dando loro la possibilità di esprimere quelle energie latenti che poi permettono al mondo di innovarsi".



