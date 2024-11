Assessore Cultura Roma, 'no a gladiatori AirBnb al Colosseo'

"La notizia di uno spettacolo gladiatorio all'interno del Colosseo ci lascia quantomeno perplessi. Capiamo le esigenze della Soprintendenza di potenziare il lavoro meritorio di conservazione e restauro, tuttavia con questa iniziativa si riafferma, ancora una volta, un principio di mercificazione e consumo della cultura. Un principio che va nella direzione opposta a quella che stiamo portando avanti, e cioè quello di un patrimonio che sia fruibile e accessibile a tutte e tutti, turisti, romane e romani". Così in una nota l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio.

"Non possiamo trasformare uno dei monumenti più importanti al mondo in un parco a tema - aggiunge - per questo ho deciso di scrivere al Ceo di Airbnb e chiedere di confermare lo stanziamento alla Soprintendenza, rinunciando allo spettacolo turisti-gladiatori. Con un gesto di questo tipo la piattaforma si accrediterebbe sempre di più come amica di Roma tutelandone il patrimonio artistico unico al mondo senza trasformarlo in un parco giochi. Sono convinto che il board Airb&b rifletterà su questa proposta".



