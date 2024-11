'Ritrovo di pregiudicati e pusher', chiuso bar a San Lorenzo

Era ritrovo di pregiudicati e di persone dedite allo spaccio, perciò il questore ha sospeso la licenza a un bar nel cuore della movida di San Lorenzo. Resterà chiuso per 15 giorni. Dai numerosi controlli effettuati negli ultimi mesi sarebbero emerse criticità connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è stato notificato ieri dai poliziotti del Commissariato San Lorenzo.

Appena una settimana fa, gli agenti del commissariato avevano arrestato all'interno dell'esercizio il gestore pro-tempore del bar, nonché compagno della proprietaria, perché trovato in possesso di poco più di 5 grammi di cocaina. Dalla successiva perquisizione domiciliare, poi, era emerso che l'uomo nascondeva in casa sostanza da taglio, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.



