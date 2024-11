Opera Roma, il Corpo di Ballo debutta a Liegi con Giselle

Il Corpo di Ballo dell'Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, debutta all'Opéra Royal de Wallonie di Liegi. Dopo Parigi in aprile, Dubai a maggio e Barcellona a luglio, la quarta tournée internazionale del 2024 vede la compagnia della Fondazione capitolina dal 14 al 17 novembre in scena nella città belga con Giselle, la coreografia di Carla Fracci ripresa da Gillian Whittingham. Nel 2025 sarà la volta di Carmen di Bubeníček, al Palais des Congrès di Parigi dal 21 al 23 febbraio, poco dopo le recite in programma al Teatro Costanzi dal 26 al 31 gennaio. Grazie al Corpo di Ballo, il nome della Fondazione capitolina è apparso per la prima volta nel cartellone del Gran Teatre del Liceu di Barcellona con Il lago dei cigni, e ora in quello dell'Opéra Royal de Wallonie di Liegi. Giselle va in scena nella versione firmata da Carla Fracci nel 2004, con costumi e scene di Anna Anni, le luci di Jean-Michel Désiré. Nei ruoli principali danzano le étoile Alessandra Amato, Rebecca Bianchi e Alessio Rezza, i primi ballerini Federica Maine, Marianna Suriano, Claudio Cocino e Michele Satriano, i solisti Flavia Stocchi, Giacomo Castellana e Walter Maimone. La musica di Adolphe Adam è affidata all'Orchestra dell'Opéra Royal de Wallonie diretta da Alessandro Cadario.

Il balletto, già portato con successo in Oman nel 2023, arriva nello storico Teatro di Liegi, che ha visto la posa della prima pietra nel 1818 e oggi ha una sala in stile italiano con mille posti a sedere e una macchina scenica tra le più moderne al mondo.



