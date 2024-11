Da centro alla periferia, a Roma arriva il festival Libridine

"Leggere non è solo una passione. È una 'Libridine'": con questo motto parte Libridine, il nuovo festival diffuso organizzato dalla Camera di Commercio di Roma che si svolgerà dal 22 al 24 novembre in almeno 40 librerie - ma il bando per aderire è ancora aperto - della capitale e della sua provincia.

Letture, workshop, presentazioni, dibattiti: ciascun esercizio potrà organizzare liberamente e in maniera indipendente i propri appuntamenti di questa prima edizione.

L'obiettivo è "valorizzare una grande risorsa, il libro - ha commentato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, alla presentazione del festival nella sede di via de' Burrò - è difficile pensare alla crescita non solo personale, ma delle comunità, in assenza di un oggetto così prezioso". Per questo per il cartellone di eventi è stato scelto "un momento dell'anno particolare - ha aggiunto - poco prima delle feste natalizie, uno dei periodi di picco di vendita dei libri, per portare a una rivalorizzazione anche delle librerie, che sono presidi culturali, umani e imprenditoriali nella nostra città".

La capitale sarà coinvolta in lungo e in largo, dal centro alle periferie, incluse aree come Infernetto, Fiumicino, Castelli, Torre Maura. Per Tiziana Barone, presidente di Cna Comunicazione e terziario avanzato Roma, il festival diffuso è necessario in città anche per via del fatto che le librerie "si scontrano con un cambiamento in atto dovuto alla trasformazione che sta subendo il centro storico" e che "sta spingendo fuori i residenti", "cosa che penalizza anche le piccole librerie indipendenti, che hanno deciso di spostarsi" in periferia.





