Airbnb porta 16 'ospiti gladiatori' al Colosseo a maggio

Scendere nell'ipogeo, indossare l'armatura dei mirmilloni, dei traci, dei provocator, dei reziari o dei contrarete, attraversare le labirintiche viscere del Colosseo e ripercorrere gli storici passi di Massimo Decio Meridio e di innumerevoli altri guerrieri e sfidare la sorte nell'arena. Dopo duemila anni Airbnb riporta 16 ospiti 'gladiatori' a combattere all'interno del Colosseo. Si tratta di due esperienze di tre ore che si terranno il 7 e l'8 maggio 2025, gratuitamente, all'interno dell'Anfiteatro Flavio. I coraggiosi pronti a entrare nella storia possono richiedere di prenotare una sessione al Colosseo per un'esclusiva esperienza gladiatoria a partire dal 27 novembre alle 15:00, ora italiana, su airbnb.com/gladiatormovie fino al 10 dicembre alle 08:59, termine oltre il quale non verranno accettate ulteriori richieste. I partecipanti devono organizzare autonomamente il viaggio di andata e ritorno per e da Roma.

Queste esperienze speciali al Colosseo si inseriscono all'interno del più vasto impegno di Airbnb nel tutelare e promuovere il turismo del patrimonio storico europeo, attraverso donazioni a tutela dello stesso per oltre dieci milioni di dollari. Nell'ambito di questo progetto, Airbnb ha offerto il suo sostegno al progetto Il Colosseo si Racconta, che prevede il rinnovo dell'esposizione permanente all'interno dell'Anfiteatro.





