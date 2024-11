A Venditti la lupa di Roma, 'rendiamola great again'

"Sono onorato, emozionato questa è casa mia, Roma è casa mia". Antonello Venditti ha ricevuto in Campidoglio, dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri, la Lupa Capitolina. Il cantautore ha donato in cambio al primo cittadino il suo iconico cappello bianco: "Il cappello il simbolo della mia vita, dove lo appoggio è casa mia, lo consegno al sindaco come segno d'amore per tutti voi". "Amo Roma in tutte le sue forme - ha detto ancora il cantautore - Ho una vocazione che mi fa amare la citta con i suoi difetti, siamo arrivati ad amare le buche di Roma, sono parte della nostra vita, ci facciamo crescere i fiori". Da qui però anche l'appello, ai romani, "a rispettarla di più, i romani devono dare di più. Vogliamo fare Roma great again" ha aggiunto parafrasando lo slogan di Trump, proprio accanto al sindaco dem. "Roma è facile amarla e odiarla, se sei romano - ha detto poi - Noi non sopportiamo le critiche altrui. Questa invece è una citta amatissima".



