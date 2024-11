Gabrielli, oltre 5 milioni visitatori al ViVe, al top nazionale

Il Vive, il polo museale del Vittoriano e Palazzo Venezia compie, proprio in questi giorni, 4 anni di vita e la direttrice Edith Gabrielli si dice soddisfatta del bilancio ottenuto. "In questi quattro anni il Vive ha ottenuto dei risultati rimarchevoli, è diventato un centro di arte e di cultura e un punto di riferimento per i cittadini italiani e per i turisti: quest'anno dovremmo superare i 5 milioni di visitatori, accreditandoci quindi come uno dei luoghi più visitati della nostra nazione", ha detto Gabrielli nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto di restauro Grand Tour degli Affreschi promosso da Hermes.



