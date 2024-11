Anarkikka, età dei violenti su donne si abbassa, dobbiamo agire

Donne che camminano, corrono, libere, felici, leggere. Sono le protagoniste del manifesto disegnato dalla fumettista attivista Anarkikka sulla shopper bag simbolo della seconda edizione della campagna di informazione e sensibilizzazione "Il silenzio parla" fatta dalla Coop in collaborazione con Differenza Donna (l'associazione che gestisce il 1522, il numero antiviolenza della presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità). "E' un disegno di donne bellissimo, in movimento, - spiega Maura Latini, presidente Coop Italia - sembra quasi che si muova e cammini da sola: questo secondo me rappresenta bene la nostra convinzione che non stiamo parlando di un dato di fatto ma di un grave problema che vogliamo superare e per farlo dobbiamo muoverci".

La stessa Anarkikka, che è anche autrice del libro 'Non chiamatelo raptus' e da sempre è impegnata su questi temi, spiega: "Il mio metodo è quello di sovvertire gli stereotipi e anche la narrazione della violenza forse necessita di un modo nuovo di essere raccontata che non sia il solito racconto cupo, triste a cui siamo abituate e che inevitabilmente coinvolge sempre e solo le donne. E' un modo di narrare che non dà speranza e invece io sono convinta che questa speranza c'è.

Perché dalla violenza, lo sanno bene il 1522 e i centri antiviolenza, si può uscire ma sappiamo quanto il percorso sia ancora lungo e difficile e abbia bisogno del sostegno di tutta la società. Tutti siamo chiamati a rispondere". E sottolinea amaramente come nella violenza si stia "enomermente abbassando l'età delle vittime e di chi la compie. Sono sempre più giovani e ragazzi che usano gli strumenti di controllo fortissimi di telefoni e social che limitano in un'età particolarissima lo sviluppo totale della persona".



