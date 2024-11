Al via a Roma la piantumazione degli alberi stradali

È iniziata a Roma la campagna di messa a dimora delle alberature stradali per la stagione 2024-2025, un intervento integrato da oltre 7 milioni di euro su tutti i Municipi, con attenzione particolare alle aree del Giubileo, che porterà "da novembre a gennaio a piantare 5782 alberi, e realizzeremo 4160 deceppamenti" ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri, che oggi a viale Angelico ha assistito alla rimozione di una ceppaia assieme all'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi.

"Questo è un intervento integrato - ha spiegato ancora il sindaco - in parte finanziato con le risorse del Giubileo, pari a 5 milioni, e in parte con 1,8 milioni di fondi del dipartimento Ambiente. Inoltre ci sono 460mila euro del ministero dell'Ambiente per il grande intervento di via Nomentana. Mettiamo più alberi di quelli che deceppiamo con questa tecnologia molto rapida. Piantiamo nuovi alberi, della massima dimensione possibile, definiti cioè di 'prima forza'.

Qui ad esempio stiamo piantumando platani tra 10 e i 15 anni. Ma facciamo anche altri tipi di interventi con piante di diverse tipologie, molte dai bellissimi colori come la lagerstroemie, hibiscus, aceri campestri e querce. Già a gennaio saremo arrivati a circa 25mila nuove alberature stradali dall'inizio della consiliatura, con cui faremo un gran salto di qualità.

Questo appalto inoltre prevede anche il rifacimento del marciapiede".

Il lotto giubilare comprende l'area di San Pietro, San Giovanni, Aurelio, Barberini, Esquilino, Centro storico, Appia, San Paolo, Ostiense e "tanti altri ancora oltre a Prati dove stiamo intervenendo anche su Cola Di Rienzo, Crescenzio, Grazioli, Trionfale e Telesio".



