Alla richiesta di mostrare il biglietto hanno aggredito due controllori, due donne, per poi tentare la fuga a piedi. Il fatto è avvenuto ieri sera sul bus Atac della linea 75 . I due, cittadini pakistani di 24 e 21 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri Nucleo Scalo Termini per le accuse di interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio. I due saranno giudicati per direttissima.



