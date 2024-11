La Corte d'Assise di Roma ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dai difensori di Claudio Campiti, l'uomo che uccise quattro donne a Fidene, quartiere nella periferia nord-est di Roma, nel dicembre del 2022 nel corso di una riunione di condominio. Nel motivare il "no" i giudici affermano che una eventuale perizia non "presenta carattere di necessità ai fini della decisione". La sentenza è attesa per il prossimo mese di gennaio.



