Roma: prosegue casting tecnico, si candida Oronzo Canà

La ricerca del nuovo allenatore da parte della Roma scatena l'ironia sui social e anche Oronzo Canà, ovvero il personaggio interpretato da Lino Banfi storico tecnico della Longobarda nel film cult 'L'allenatore nel pallone', si candida per guidare la squadra giallorossa.

Infatti Banfi, simpatizzante romanista e anche lui deluso dai risultati di Pellegrini e compagni, ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui lo si vede al telefono che parla, dalla sua scrivania dove c'è anche una statuina di Oronzo Canà, con un immaginario interlocutore al quale dice, in un misto di italiano e inglese, "Thank you very much, I'm ready! Vado a Trigoria"



