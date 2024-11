Gualtieri, osservatorio e mappatura per sicurezza Tpl Roma

"Roma capitale attiverà un osservatorio locale che consentirà di creare una vera e propria mappatura con le linee e gli orari più a rischio da trasmettere alle forze dell'ordine e per capire dove intensificare la videosorveglianza nelle aree più a rischio.

Credo che questo protocollo sia molto importante, legato ad azione concrete e pratiche che possono avere un effetto che vede gli operatori del trasporto pubblico esposti troppo spesso ad atti di vandalismo e violenza". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla firma del protocollo d'intesa per la promozione e sicurezza nel trasporto pubblico locale, avvenuta in prefettura, a Roma. "Questo protocollo - ha aggiunto Gualtieri - darà a ciascuna istituzione dei compiti per collaborare in sicurezza. Roma attiverà un osservatorio locale, sia con le istituzioni locali sia con le forze dell'ordine, per individuare i territori che individuano maggiore attenzione e aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza. Questo lavoro dell'osservatorio ci consentirà di avere dati e creare una vera e propria mappatura con le linee e gli orari più a rischio da trasmettere alle forze dell'ordine e per capire dove intensificare la videosorveglianza nelle aree più a rischio", ha precisato.



