Consiglio Lazio approva il Documento di economia e finanza

Il Consiglio del Lazio ha approvato questa mattina il Documento di economia e finanza regionale.

"Saluto con soddisfazione l'approvazione da parte del Consiglio Regionale, dopo un percorso impegnativo per tutti, del Defr 2025-2027. Proseguono le azioni per la riduzione dello stock del debito con la previsione di passare dai 22,7 miliardi di inizio legislatura a meno di 20, le positive previsioni sull'occupazione, un incremento del PIL regionale, la sospensione del pagamento delle rate del debito regionale prevista fino al 2026 che sta influenzando positivamente la capacità di spesa della Regione portando ad un aumento delle risorse non vincolate, tutti fattori che ci fanno guardare con ottimismo al futuro, con una manovra che per il prossimo triennio ammonta a 10 miliardi" Così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

"Trovo doveroso - ha aggiunto- evidenziare tutto il lavoro portato avanti dal presidente Rocca, dall'assessore Righini e dai suoi uffici, ma anche l'importante contributo da parte della Commissione Bilancio, dove più volte la maggioranza si è dimostrata coesa e responsabile: tutto quello che abbiamo programmato come amministrazione regionale si sta tramutando in azioni concrete, mirate e dedicate alla comunità dei cittadini della Regione Lazio". "Al centro delle politiche di bilancio ci sono le famiglie, le imprese e i settori dell'economia regionale: la sanità, con la creazione di cinque nuove strutture ospedaliere e l'abbattimento delle liste d'attesa è una delle priorità per la Regione di oggi e per quella che verrà, ma non intendo dimenticare l'attenzione dimostrata per le persone, le famiglie e le categorie fragili, ed ancora la formazione e l'inclusione lavorativa dei disabili, temi che mi stanno a cuore da sempre e che mi rendono orgoglioso di far parte di questa amministrazione regionale. Il defr 2025 è un documento attuale, racconta e predispone tutto quello che il Lazio è e diventerà in futuro: continuando a lavorare con la dedizione - conclude Bertucci -, la prudenza e l'attenzione mostrata finora, sono certo che tutto quello approvato oggi sarà veicolo per un miglioramento concreto e reale delle vite di tutti i nostri cittadini".



