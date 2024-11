Camera Commercio Roma, bando per imprenditorialità femminile

Sono aperte, da oggi, le candidature per partecipare al "Bando Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile", iniziativa della Camera di Commercio di Roma giunta alla dodicesima edizione. Il bando, che è rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti sul territorio di Roma e provincia, "premia le idee imprenditoriali più innovative e competitive". Per candidarsi c'è tempo fino al 20 dicembre 2024.

"Al 30 settembre 2024 sono 96.829 le imprese femminili registrate a Roma e provincia, pari al 22% del totale delle imprese romane - si legge nella nota della Camera di Commercio - Roma è la prima provincia italiana per numerosità delle imprese femminili e le imprese "in rosa" romane rappresentano il 7,4% delle imprese femminili italiane".

L'iniziativa della Camera di Commercio si rivolge alle imprese femminili "che intendono realizzare un progetto imprenditoriale contraddistinto dall'originalità dell'attività svolta e/o dall'innovatività del processo produttivo, del prodotto o del servizio offerto, degli strumenti di commercializzazione o di assistenza alla clientela". Il premio consiste in un contributo economico fino a 5mila euro ed è costituito, per ciascuna delle cinque imprese vincitrici, da un contributo pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili. Tra queste: macchinari e attrezzature e beni strumentali direttamente pertinenti alla realizzazione del progetto; spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; registrazione di brevetti internazionali; azioni di marketing e comunicazione.

Le imprese partecipanti all'iniziativa devono essere iscritte alla Camera di Commercio di Roma e in possesso di vari requisiti, tra cui: denuncia di inizio attività; regolare versamento del diritto annuale; assenza di protesti; se imprese individuali, avere il titolare donna. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione.



