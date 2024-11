Bodycam e panic botton su bus a Roma contro aggressioni

Bodycam per controllori delle linee Cotral, che servono le zone periferiche di Roma e la Regione, panic botton collegato al numero di emergenza 112 e geolocalizzazione dei bus. Sono alcune delle misure in arrivo per contrastare le violenze contro i conducenti degli autobus di Roma e provincia in vista del Giubileo. Il protocollo d'intesa è stato firmato stamattina in prefettura dal prefetto, Lamberto Giannini, dal sindaco Roberto Gualtieri, dal presidente della Regione Francesco Rocca, dai vertici delle aziende del trasporto pubblico locale e da rappresentanti sindacali di settore. Tra le altre misure, anche una mappatura delle zone più a rischio e un Tavolo permanente per la sicurezza.



