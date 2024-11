Maxi furto nella notte nella boutique di Valentino a piazza di Spagna, nel cuore di Roma. Rubate borse dal cassetti e dalle mensole per un valore stimato di circa 140mila euro. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri. Sul posto si è recata prima la vigilanza che, accorgendosi del furto, ha contattato il 112. In corso le indagini della polizia per risalire ai responsabili



