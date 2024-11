Vigili travolti: ospedale, 'Daniele in condizioni ancora gravi'

Al termine di una fase di miglioramento clinico, oggi è stata sospesa la sedazione e la ventilazione meccanica a Daniele Virgili, il giovane vigile investito a Roma e ricoverato al San Camillo dove gli è stata amputata una gamba e dove è stato sottoposto ad un complesso intervento per salvargli l'altra. "Il ragazzo è in contatto con l'ambiente e in grado di relazionarsi coi familiari. Il decorso clinico dell'arto sottoposto ad intervento è regolare. Le condizioni generali, tuttavia, rimangono gravi e la prognosi riservata", fa sapere l'ospedale.



