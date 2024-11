Una panchina rossa gigante nell'Oasi del Wwf di Castel Romano

In avvicinamento alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, da oggi è stata allestita nell' Oasi Wwwf di Castel Romano una panchina rossa gigante, simbolo dell'impegno del Centro McArthurGlen della Capitale contro ogni forma di violenza e discriminazione. Moltissime lavoratrici hanno partecipato attivamente all'iniziativa scattando una foto indossando una maglietta rossa con la scritta #liberediscegliere.

Nella stessa giornata, Castel Romano Designer Outlet e Differenza Donna hanno scelto di dedicare un incontro pubblico al cambiamento di cui le donne sono portatrici nel mondo del lavoro, con il talk #libere di scegliere, come cambia il lavoro con la visione delle donne, oltre stereotipi e discriminazione.

L'incontro ha visto confrontarsi sette donne legate a vario titolo al tema dell'empowerment e della valorizzazione del ruolo delle donne: Elisa Ercoli presidente Associazione Differenza Donna, Ludovica Lisi, learning & development manager McArthurGlen, Titti di Salvo, presidente Municipio IX Roma Capitale, Maya Vetri, assessora alla cultura e alle politiche di genere Municipio Roma VIII, Ilaria Gaspari, filosofa e scrittrice e Valentina Melis, attrice ed attivista. Ha moderato l'incontro la giornalista Luisa Rizzitelli.

"Si è discusso - informa una nota - di nuove sfide per sostenere l'empowerment femminile e valorizzare le competenze, la partecipazione, i talenti delle donne e la loro piena realizzazione come ruolo guida, a tutti i livelli, in ogni spazio e ambito della società. Un'opportunità di scambio, di rilancio e di confronto per far emergere azioni, punti di vista e prospettive nuove sulla consapevolezza dell'impulso che le donne possono dare alla crescita economica e sociale generando impatto con effetti positivi".

"Riteniamo che la partecipazione di Differenza Donna, in eventi e occasioni di formazione e consapevolezza voluti da grandi realtà imprenditoriali, sia un momento prezioso per chi ci accoglie e ci ascolta - ha detto Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna - .Gesti simbolici come l'installazione di una panchina rossa, ma soprattutto gli incontri e gli scambi con chi lavora, donne e uomini, sono una chiave fondamentale per lanciare messaggi di sostegno a chi subisce violenza. Sono però anche un atto di vera responsabilità sociale ormai necessario e doveroso". A chiusura degli interventi, l'attrice Valentina Melis ha interpretato un brano dal suo spettacolo Stai zitta! Tratto dall'omonimo saggio di Michela Murgia.



