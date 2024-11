Pugilato: 6 dicembre a Roma titolo italiano dei pesi gallo

E' stata fissata per il 6 dicembre sul ring del PalaSantoro a Roma la disputa del match per il titolo italiano dei pesi gallo fra il campione in carica Salvatore Contino e lo sfidante Alessandro Foglia. Ne dà notizia la federboxe (Fpi), precisando che l'organizzazione sarà a cura del Buccioni Boxing Team.

In cartellone anche la sfida sugli 8 round tra i pesi massimi Carlesimo ed Enache.

32enne palermitano che da dieci anni vive a Roma e si allena nella storica palestra dell'Audace, Contino alterna il pugilato al lavoro in un bar nella zona di Santa Croce in Gerusalemme. Il suo avversario, il milanese Foglia detto 'The Marvelous', ha undici anni meno di lui e ha cominciato a boxare quando ne aveva soltanto 7. Ora per lui, vincitore di vari titoli a livello giovanile, si presenta l'occasione di conquistare il primo titolo nazionale a a livello assoluto.



