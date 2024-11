A Roma fine settimana di grande judo, sul tatami anche Pirelli

Il grande Judo internazionale va in scena a Ostia domani e domenica con l'European Open. Dedicato alle classi d'età Senior, mette in palio punti importanti per il ranking internazionale. Torna in Italia, dopo il successo dello scorso anno, uno degli eventi più importanti di questi mesi post-olimpici.

A Roma arriveranno quasi 250 judoka, provenienti da 31 nazioni e 4 continenti. Tra questi sono molti i giovani promettenti che cercano di insidiare gli atleti top nella classifica generale, ma ci sarà anche qualche campione già affermato. L'olandese Frank De Witt, ad esempio, o l'azzurro Gennaro Pirelli, 24enne poliziotto napoletano che questa estate ha dato spettacolo ai Giochi di Parigi 2024 nella sua sfida contro il gigante francese Teddy Riner.

In tutto gli italiani che andranno sul tatami sono 87, e tra i più giovani da seguire con particolare attenzione ci sonoThomas Sassi (bronzo mondiale U18 2024), Alessio De Luca (argento europeo e bronzo mondiale U21 2024), Cristiano Mincinesi (argento mondiale U18 2023), Micaela Sciacovelli (bronzo mondiale U21 2023) e Giulia Carnà (oro europeo e argento mondiale U21 2023).

L'evento sarà ospitato dal Palazzetto Olimpico Fijlkam a Ostia, con ingresso libero. Domani il programma prevede spazio alle categorie leggere maschili e a quelle pesanti femminili, in una giornata che partirà dalle eliminatorie e si concluderà con il Final Block. Domenica, invece, sarà il turno delle categorie pesanti maschili (con Genny Pirelli) e di quelle leggere femminili.



