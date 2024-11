Travolti da un'auto durante i rilievi per un incidente, feriti 3 vigili

Tre agenti della polizia locale sono stati travolti da un'auto durante i rilievi di un incidente stradale ieri sera a Roma. Sono rimasti feriti, uno in particolare è in gravi condizioni.

E' accaduto sulla via Tiburtina, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Le condizioni dell'agente più grave, nonostante abbia perso molto sangue, sono al momento stabili. E' ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dove ha subito l'amputazione della gamba sinistra.

A far visita ai feriti in ospedale nella notte è andato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dei rilievi si occupa la polizia stradale.

Il conducente dell'auto è un carabiniere libero dal servizio. Secondo quanto si apprende, il militare è risultato positivo al test sull'assunzione di alcolici.

