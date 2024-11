Si è spenta a Roma Marilù Eustachio, artista e intellettuale

Si è spenta a Roma il 5 novembre, presso l'Ospedale Santo Spirito, Marilù Eustachio una delle artiste più significative del panorama italiano contemporaneo, pittrice e fotografa, protagonista, come donna artista, del movimento culturale e intellettuale italiano e internazionale.

Lo comunica l'Associazione Archivio Marilù Eustachio.

Nata a Merano 15 agosto 1934, l'artista è stata molto legata a personalità come Goffredo Parise, Paolo Milano, Amelia Rosselli, Giorgio Agamben, Piero Guccione, Piera Degli Esposti, Susan Sontag, Rudolf Arnheim, Liliana Cavani, Titina Maselli, Giosetta Fioroni, Lisa Montessori, Cloti Ricciardi, Carla Accardi.

Ancora in vita, le è stata dedicata la Galleria Heimat a Trastevere, dove era il suo studio. Il 28 novembre verrà inaugurata, presso gli spazi della Galleria, una mostra collettiva di artiste che avevano un legame di amicizia con Marilù - Titina Maselli, Carla Accardi, Giosetta Fioroni, Lisa Montessori, Cloti Ricciardi - e con le stesse opere dell'artista, a cura di Giovanna Della Chiesa.



