Commesse in Anas, Denis Verdini rischia il processo

Rischio processo per l'ex parlamentare Denis Verdini. La Procura di Roma ha chiuso il filone di indagine che lo coinvolge nella vicenda legata alle commesse in Anas che proprio oggi ha visto patteggiare il figlio, Tommaso, a 2 anni e 9 mesi convertiti in lavori di pubblica utilità. L'atto di conclusione delle indagini, notificato alcune settimane fa, è stato depositato oggi in udienza. Nella tranche si contesta a Denis Verdini il reato di corruzione in concorso con altri.



