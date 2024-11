Smeriglio, 'nuove regole per artisti strada e troupe cinema'

Quello del regolamento per gli artisti di strada è un tema su cui dobbiamo intervenire: dobbiamo tutelare la vita soprattutto di alcune zone del centro, dei suoi residenti, ma contestualmente questa città deve essere viva. Con un regolamento per definire luoghi performance e orari potremo definire il profilo di queste presenze e mi pare che l'associazione degli artisti di strada sia pronta a un dialogo costruttivo". Così il neo-assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, in audizione in commissione capitolina Cultura.

A sollecitare Smeriglio sull'argomento era stata la presidente della commissione Erica Battaglia, che aveva anche auspicato un lavoro sul regolamento sulle riprese cinematografiche, "Roma - ha detto l'esponente Pd - è molto attrattiva e proprio per questo dobbiamo darci un nuovo alveo di regole ma anche di facilitazione per chi decide di girare a Roma, coniugando le produzioni con la qualità della vita dei quartieri, trovando un equilibrio".

"In assessorato - ha detto Smeriglio nelle repliche - si fa uno straordinario lavoro tecnico di passaggio di documenti che rendono più facile il lavoro delle troupe. Ma questa mole di interesse delle produzioni può essere un elemento di riflessione in più. Sono dunque certo che possiamo fare un lavoro sul regolamento, assicurando una maggior presenza politica e amministrativa della città su questo settore".



