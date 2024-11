Operaio segheria muore travolto da una lastra di marmo

Un operaio di 61 anni, Giuseppe Valente di Ausonia, è morto questo pomeriggio a causa di un infortunio avvenuto all'interno della segheria 'Gpr Marmi' nella sua città. L'operaio è stato investito da una lastra di marmo che lo ha ucciso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'infortunio e l'Ispettorato del Lavoro per accertare se sono state rispettate tutte le misure di prevenzione.

Una settimana fa l'operaio, padre di due figli, era stato alla sede di Cassino del sindacato Cisl per chiedere il conteggio dei contributi versati ed avviare l'iter per andare in pensione già nella prossima finestra e dedicarsi al nipotino nato da poco.

La Gpr Marmi era stata teatro di un altro fatto di sangue in una delle sue sedi: dieci anni fa, nella sua cava sui monti di Coreno Ausonio erano stati assassinati i proprietari Pino ed Amilcare Mattei, andati a controllare perché fosse scattato l'allarme antintrusione, vennero uccisi in un conflitto a fuoco con una persona che si era introdotta nell'area degli impianti probabilmente con l'intento di rubare carburanti.



