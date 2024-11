Litiga con la figlia e aggredisce agenti, arrestato

Ha iniziato a litigare con la figlia in strada, a prendere a calci e pugni il portone della loro abitazione, poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti. E' accaduto ieri pomeriggio a via Marco Dino Rossi, in zona Centocelle. Sul posto i poliziotti dei commissariati Tuscolana e Romanina.

L'uomo è stato arrestato insieme allo zio della ragazza che a sua volta ha opposto resistenza alla polizia.

A quanto ricostruito già nei giorni scorsi tra padre e figlia c'era stata una lite perché l'uomo, un pregiudicato 48enne, era contrario alla relazione della 21enne con un tossicodipendente.





