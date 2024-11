Europa League: Svilar 'sfortunati, ma ora serve cambiare rotta'

"Nelle ultime partite siamo stati sfortunati, ma dobbiamo fare meglio. Ci stiamo ancora adattando, presto andrà meglio e da domani vogliamo iniziare a vincere.

Abbiamo parlato con il mister e tra di noi. Firenze è stata una bruttissima partita, non eravamo i soliti, poi abbiamo reagito in modo diverso, solo che domenica ci sono stati episodi che non dipendono da noi". Sono queste le parole di Mile Svilar, portiere della Roma, alla vigilia della sfida contro l'Union Saint-Gilloise di Europa League. L'estremo difensore giallorosso, poi, torna ancora sugli episodi di Verona, considerati "non giusti. Domenica il secondo gol era da annullare e, se fosse successo, sarebbe stata tutta un'altra partita. A volte sentiamo che tutto ci va contro e non è bello ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare noi per cambiare la situazione", conclude.



