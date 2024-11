Intervento dei vigili del fuoco all'interno della stazione Teano della metropolitana linea C, per l'incendio di circa ventiquattro batterie situate in un locale servizio. Lo riferiscono i pompieri spiegando che nessuna persona è rimasta coinvolta e al momento la stazione è chiusa a causa del fumo denso causato dalle fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA