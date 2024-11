Campidoglio lancia bando per micro-teatri sotto i 100 posti

Il Campidoglio lancia un bando a sostegno dei micro-teatri - le sale sotto i cento posti - in particolare nelle periferie. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Campidoglio dal neo-assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, insieme con le presidenti delle commissioni Cultura e Pari Opportunità Erica Battaglia e Michela Cicculli.

Il bando è già online, ed è rivolto ai gestori dei teatri, associazioni o piccoli imprenditori, i cui locali non siano di proprietà di Roma Capitale, per la stagione 2024-2025 e comunque fino al 30 giugno 2025. Articolato in due sezioni, 'Spettacolo dal vivo' (teatro, danza, performance) e 'Formazione' (laboratori, workshop, studi preparatori), il bando ha lo scopo di ampliare le possibilità di fruizione e funzione dei piccoli teatri, anche in considerazione del loro ruolo nel tessuto sociale e culturale della città. Potrà essere presentata una sola proposta e ciascun soggetto potrà partecipare esclusivamente a una sola delle sezioni. L'importo del contributo complessivo stanziato è 600mila euro: 180mila per la Sezione 1 e 420mila per la Sezione 2, ripartiti tra i progetti individuati grazie al bando. Ogni progetto potrà ottenere un contributo fino a un massimo di 30mila euro, fino a esaurimento dei fondi disponibili.

"Ci sarà un indice di perifericità - ha spiegato Smeriglio - che costruisce opportunità aggiuntive anche per chi è molto lontano dal Campidoglio. Col bando vogliamo valorizzare gli inediti, favorire nuove forme espressive, promuovere il dialogo tra i professionisti giovani e quelli più esperti. Le domande andranno presentate entro il 22 novembre: vorremmo andare a dama nel più breve tempo possibile. Sulla base dei progetti ricevuti, complessivamente col budget siamo in grado di onorare la platea.

È interessante capire se usciranno fuori anche altre realtà ma le risorse sono sufficienti".

Nel ringraziare l'assessore uscente Miguel Gotor per il lavoro degli anni passati, Battaglia ha spiegato che il bando presentato oggi "si inserisce nell'alveo delle azioni che noi mettiamo in campo per la rete dei teatri che ha pagato un prezzo duro durante la pandemia. La scelta del bando si inserisce nelle nostre linee strategiche per aiutare le realtà lontane dal centro. Questo significa valorizzare e impreziosire presidi culturali che ospitano spesso avanguardie altissime". Cicculli infine ha voluto sottolineare che "per la prima volta il Comune fa una scelta nel bando di un linguaggio di genere che apre a uno scenario di proposte possibili, per trovare sinergie tra i piccoli teatri e chi non ha spazi per portare produzioni nuove e, perché no, femministe. Dovremo capire come destinare una linea del progetto del Pnrr a chi propone tematiche di genere o femministe. Già lo avevamo proposto all'assessore Gotor".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA