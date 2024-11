Assessore Roma, 'c'è sintesi con Giuli sui Fori Imperiali'

"Saremo qui entro 30 giorni: sto lavorando col sindaco Gualtieri e il ministro Giuli per chiudere la vicenda dei Fori Imperiali e presentare congiuntamente il progetto definitivo. C'è stata una discussione, ed è giusto che sia stato così, ma siamo arrivati a un punto di sintesi che presenteremo nei prossimi giorni". Lo ha detto il neo-assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio. Smeriglio in audizione in commissione Cultura stamattina aveva spiegato di avere incontrato il nuovo esponente del governo.

"Sono entrato in carica lunedì, questo è il mio sesto giorno e oggi siamo qui a presentare un bando - ha aggiunto -. Tra qualche giorno ne presenteremo un altro e tra venti giorni parleremo dei Fori. Abbiamo scelto una linea molto operativa".





