Ama presenta Ucronia, 'rivoluzione digitale in gestione rifiuti'

Anche Ama partecipa all'edizione 2024 di Smart City World Congress a Barcellona: l'azienda all'interno dello spazio riservato a Roma Capitale presenta 'Ucronia', il programma di digitalizzazione dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti. Il progetto è stato illustrato dal presidente Bruno Manzi e del dg Alessandro Filippi alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dei consiglieri Antonella Melito, Carla Fermariello e Riccardo Corbucci.

Si tratta, spiega l'azienda, di "una 'rivoluzione digitale' che consente una mappatura costante e puntale di tutte le attività di igiene urbana grazie a un flusso ininterrotto di informazioni e dati". Il fulcro è una centrale operativa digitalizzata, un 'grande occhio' supportato da un GeoDigital Twin. Questo 'gemello digitale' geografico della mappa della città di Roma permette di prendere decisioni strategiche e operative efficaci, migliorando continuamente la qualità dei servizi offerti e contribuendo alla creazione di una nuova economia circolare. 'Ucronia' (Utility, Circular Economy, Real-time, Operation, Navigation. Integration Assets) sfrutta i dati in tempo reale e le tecnologie geospaziali per fornire analisi avanzate e supportare la trasformazione digitale.

"Siamo davvero orgogliosi di partecipare a un prestigioso evento internazionale in cui tutta la città di Roma si confronterà con il resto del mondo su un terreno ormai fondamentale come quello dell'innovazione tecnologica - sottolinea Manzi - Ama, attraverso un grandissimo lavoro portato avanti dalle nostre strutture tecniche, ha messo a punto questo avanzato sistema di monitoraggio che ci consente di porre in essere una svolta, concreta e tangibile, verso un'azienda che sappia rispondere alle sfide della modernità e che sia in grado di offrire ai romani un servizio sempre più puntuale e capillare. Proprio per questo abbiamo pensato di chiamare 'Ucronia' questo impegnativo processo in cui Ama e l'amministrazione capitolina stanno investendo risorse e professionalità. Un nuovo inizio per l'azienda e per tutta la città".



